“Sbranata dal loro cane” Orrore al parco | morte choc per la bimba di 3 mesi | i genitori erano con lei

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una giornata altrasformata in una tragedia indicibile. Duee ladi appena tresi sono recati in una riserva naturale per passare un po’ di tempo con i19 cani di razza Husky. È bastato un movimento inatteso di uno dei cani da corsa per far sì che il dramma colpisse in modo indelebile questa famiglia. L’uomo e la donna sono andati nelper far allenare icani da corsa. Dopo aver fatto svolgere l’allenamento alla prima squadra sono tornati al furgone per liberare gli altri cani. Ma durante il cambio Ilchiamato Blizzard è riuscito a liberarsi dalle gabbie appositamente realizzate dai padroni nel furgone. Ha raggiunto la piccola e l’ha. Leggi anche: ...