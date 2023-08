San Marco Avenza ok | Cattani e Bellè abbattono la Fezzanese

LaAvenza ha vinto per 2 - 0 la partita contro la Fezzanese, squadra di categoria superiore. La squadra Juniores ha vinto anche l'amichevole con due eurogol di Manuel Cecchinelli. Venerdì ...... "Un concerto per onorare la memoria di chi ha perso la vita - dichiara il sindaco di Genova... Lo ricorda ogni genovese e non solo, ogni persona che attraversa il ponteGiorgio. 43 vittime, ...... ma la figura diDomenichini dagli inizi a Empoli, passando per Genova (sponda Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, Roma,Pietroburgo (Zenit), ancora Roma, Milano (Inter) fino a Napoli è ...

Causa milionaria per l'affitto del negozio in piazza San Marco: Damiani deve pagare quasi centomila euro di ar ilgazzettino.it

Giuseppe Gingillo torna nella Chiocciola su Reo Confesso, un cavallo esperto. La Tartuca è montata da Grandine, un cavallo di tutto rispetto. Gingillo è stato accolto in San Marco con entusiasmo. Sarà ...Per la Contrada di San Marco stesso numero per trifora, orecchio, assegnazione. Il fantino è il primo a disputare tutte le sei batterie. Istrice primo anche nel 2016 e sempre con un cavallo esordiente ...