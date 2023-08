Sampdoria-Sudtirol oggi | Coppa Italia | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) La nuovadi Andrea Pirlo è attesa dal suo primo impegno ufficiale., lunedì 14 agosto, allo stadio “Ferraris” di Genova arriverà ilper i trentaduesimi di. La partita, con calcio di inizio alle 18.00, sarà visibile su Mediaset. Gli altoatesini, dal canto proprio, dopo l’ultima grande stagione, hanno scelto di ripartire da Pierpaolo Bisoli in panchina. Di seguito il calendario e ildi, gara valida per i 32mi diche si giocherà, lunedì 14 agosto, alle 18.00. La partita sarà trasmessa da Mediaset. CALENDARIOLunedì 14 agosto Ore 18.00 – ...

... quando l'arbitro ha fischiato determinando il passaggio del turno della Salernitana, che nei sedicesimi affronterà la vincente di. Man of the match il citato Candreva, ...Passa la Salernitana che affronterà la vincente di. Ai sedicesimi ci approda anche il Sassuolo che espugna il campo del Cosenza , solo ai supplementari per (5 - 2). Sorpresa ...Laha reso nota la lista del convocati in vista della sfida in Coppa Italia contro il: le scelte di Pirlo Laè pronta all'esordio stagionale domani pomeriggio i blucerchiati affronteranno ilnei trentaduesimi a eliminazione diretta della Coppa Italia. Di ...

Alle 18 a Marassi i blucerchiati affrontano il Sudtirol. L’amarezza di Pirlo, costretto a rinunciare al suo uomo migliore ...La sintesi dei trentaduesimi di Coppa Italia 2023-2024: resoconto e risultati di Salernitana-Ternana, Cosenza-Sassuolo, Lecce-Como e Monza-Reggiana ...