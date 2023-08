Sampdoria | Pirlo | «Gara di sofferenza ma contava solo passare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Andrea, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia ai rigori contro il Sudtirol Andrea, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol ai rigori. LE PAROLE– «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che si difende bene. Era difficile trovare gli spazi, ma abbiamo gestito bene il primo tempo passando in vantaggio. Poi abbiamo commesso un errore che ci è costato il pareggio. Poi è stata tutta un’altra partita, il Sudtirol ha concesso poco. È stata una partita di, ma importava soltantoil turno». CONTINUA SU SAMPNEWS24