Sampdoria | le calciatrici pubblicano una nota ufficiale | “Non ci hanno ancora convocate”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Iniziano a farsi sentire letesserate con la, iscritta al campionato di Serie A e del settore giovanile, le quali non sono statedalla stessa società, nonostante manchi poco all’inizio della stagione. In unacongiunta con Aic e Assoallenatoridichiarato: “Il campionato di serie A donne inizierà tra poco più di un mese e, nonostante le sollecitazioni giunte anche dalle massime istituzioni del calcio, il club ligure non haprovveduto a convocare le atlete e i tecnici per l’inizio della preparazione pre-campionato, né tantomeno ha provveduto ad organizzare l’attività giovanile”. Una situazone, evidenziano le giocatrici della, “che porterà con sé gravi conseguenze sulla regolarità della ...

All'iniziativa hanno preso parte in tutto quarantaquattrotra quelle partecipanti al ... Anche Morten Thorsby, centrocampista norvegese ex -e ora all'Union Berlino, è divenuto ......femminile da parte dellatocca da vicino anche la Juventus. In negativo. Il club bianconero, infatti, aveva già concluso la cessione in prestito ai doriani di ben cinque: ......assunti nei confronti di, dirigenti e società: tra le ammende comminate ne spunta una davvero particolare per il club blucerchiato. 'Ammenda alla società di 500,00 U. C.SPA per ...

Sampdoria, le calciatrici pubblicano una nota ufficiale: "Non ci ... SPORTFACE.IT

"Le calciatrici oggi tesserate con la società U.C. Sampdoria S.p.a., l'Associazione italiana calciatori e l'Associazione italiana allenatori di calcio manifestano la forte preoccupazione per la situaz ...Con il nuovissimo Abbonamento No Limits potrai goderti tutte le notizie del sito senza pubblicità grazie alla combinazione di Plus+ e AdFree. Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, ...