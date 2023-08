Samardzic | ipotesi di deadline Inter E occhio a Sensi – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’non aspetterà all’infinitoe il padre-agente. C’è da dare una risposta alla volontà o meno di rispettare gli accordi presi la settimana scorsa e perciò comincia a spuntare una. Paventi, in collegamento per Sky Sport 24, non esclude che alla fine siaa restare. IN BILICO – Andrea Paventi mette sempre più a rischio un’operazione che era chiusa: «Lazardovrebbe essere tornato a Udine, in attesa di capire cosa succederà. Dall’fanno capire di essere fermi, dopo l’incontro col padre-agente del giocatore con condizioni diverse da quelle già pattuite. Questa è una situazione di totale stallo, perché l’non ha intenzione di cambiare i contorni economici dell’operazione. E dall’altra parte non sono arrivate telefonate. ...