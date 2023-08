Samardzic ‘frenato’ dall’Udinese Inter ferma sugli accordi – Sky

(Di lunedì 14 agosto 2023) La questioneè ancora di difficile soluzione, visto che continuano a esserci colpi di scena imprevisti. Sul centrocampista sia l’sia l’Udinese sono d’accordo su quale sia la destinazione. NO AL RITORNO – Luca Marchetti, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, parla di Udinese molto decisa su Lazar: «Non si allenerà con la prima squadra. L’ha una posizione molto rigida, dopo avergli comunicato di poter tornare a Udine. Lui è rimasto un giorno in più, sperando che si risolvesse. Per l’è un’operazione chiusa: o si dà l’OK alle condizioni prese prima, perché gli agenti erano stati presentati dal padre, o non si va avanti. Sono degliche, evidentemente,vorrebbe diversi».-News - Ultime notizie e ...

Proprio all'ultimo però, Caicedo hatutto decidendo di aspettare il rilancio del Chelsea che è poi arrivato. L'affare dovrebbe chiudersi a breve. Inter,ancora in stand - by Anche ...Un colpo che però arriverà con ogni probabilità dopo gli altri due promessi sposi nerazzurri :e Sommer . Per il primo si attende la fumata bianca dopo l'incontro di oggi , per il secondo ......cui gli esterni a destra (c'è Bernardeschi che manda segnali di fumo ma in particolare) ... Ma l'affare ha. Nelle ultime ore, le acque sono tornate a smuoversi. C'è tempo, tanto. De ...