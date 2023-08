Samardzic | c’è la svolta? Nuovo agente con l’Inter! Udinese scontenta

(Di lunedì 14 agosto 2023)colpo di scena nella trattativa fra Inter e, perché ormai non si può più parlare di questioni da risolvere con l’. Ora entra in scena un terzo, dopo la rottura fra il suo entourage e Pimenta e i guai col padre. Lo annuncia Criscitiello. E ADESSO COSA SUCCEDE? – Il giornalista Michele Criscitiello, su Twitter, annuncia: “Caso Lazar, il papà ha fatto inserire nella trattativa un terzoche da ora parla con l’Inter. L’non cambia le carte in tavola. Vale l’accordo Pozzo-Marotta. Venticinque milioni più prestito con diritto di riscatto di Giovanni Fabbian. Club friulano infastidito con la famiglia del ragazzo”.da ieri è tornato a Udine, ora bisogna capire cosa succederà. Inter-News - Ultime ...

La trattativa si muove su un crinale pericoloso, il passaggio della procura da Pimenta alla L10S Sports ha rimescolato le carte , con il padre del giocatore Mladenche ha avanzato richieste ...Cosa c' di positivo in questa operazione ' C'è chi scrive: 'out e Arnautovic in è una bella botta, finora a me il mercato dell'Inter non era manco dispiaciuto tanto ma questa accoppiata è ...E, ancora: "Iniziare la settimana con Arnautovic a 10 milioni edefinitivamente saltato è una cosa che non ci meritiamo. Eppure andrà così." scrive Matto. E Thuram è già un caso: tifosi ...