Traffico in tilt sull'A2 del Mediterraneo è temporaneamente bloccato in direzione nord nel tratto fra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte a causa di una mucca vagante. L'intervento Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. La circolazione è stata ripristinata dopo circa un'ora.

Salerno, mucca a spasso in autostrada: il traffico si blocca, poi viene recuperata TGCOM

Avvistamento decisamente insolito sull'A2 in provincia di Salerno, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. Tra gli automobilisti in viaggio per l'esodo di Ferragosto c'era anche un ...Data l'alta affluenza di vacanzieri in transito, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire il recupero dell'animale e per garantire la sicurezza stradale ...