(Di lunedì 14 agosto 2023) Un’altra tragedia nel mare della costa amalfitana. Un ragazzo di 29 anni èdopo essere statodellasu cui si trovava con due amici. A causa di una brusca virata, la vittima è caduta in acqua ed è stata colpitadel natante. Attualmente sono in corso le operazioni di ricerca del corpo delche risulta disperso.

... ascoltandone la testimonianza e trasportandoli aper sottoporli a test tossicologici. Il natante è stato posto sotto sequestro e rimorchiato nel porto di Cetara. Sono subito cominciate le ...Verdi dicon il giovanissimo e talentuosissimo direttoreRiccardo Bisatti. Ferragosto a ... si tratta del giorno di Ferragosto -di martedì, giornata di chiusura ordinaria - e di sabato 26, .... La Salernitana batte 1 - 0 la Ternana e vola ai sedicesimi di Coppa Italia. Ai granata ... Lassana Coulibaly lancia Botheim che cerca l'inserimento di Kastanos, il cipriota controlla ma...

Salerno, cade dalla barca e viene colpito dall'elica: morto 29enne Sky Tg24

Stampa La prudenza, quella dovrebbe essere già in dotazione di tutti, almeno di spera. Ma chi si mette in viaggio oggi, dovrà armarsi anche di tanta pazienza, perché il calendario ha costruito un pont ...Cade in una buca nel cimitero di Sarno e muore: i figli chiedono il risarcimento dei danni al Comune. La singolare vicenda è avvenuta nel 2019 ...