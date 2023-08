Sale a 96 morti il bilancio dell' incendio alle Hawaii

(Di lunedì 14 agosto 2023) E' salito a 96 vittime accertate ilche ha devastato l'isola di Maui, nelle: lo ha reso noto l'omonima Contea, come riporta Nbc News. . 14 agosto 2023

E' salito a 96 vittime accertate il bilancio dell'incendio che ha devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii: lo ha reso noto l'omonima Contea, come riporta Nbc News. . 14 agosto 2023E' di 96accertati il nuovo bilancio delle vittime dei terribili incendi sull'isola di Maui, alle Hawaii. Lo hanno confermato le autorità locali. All'aeroporto internazionale di Maui è stato aperto un ..." Dobbiamo preparare la popolazione, il numero delle vittime salirà ancora" : Lo dice il governatore dello Stato delle Hawaii in conferenza stampa per riferire le cifre di questo disastro che nel ...

Incendi alle Hawaii, sale bilancio vittime: 96 morti L'Identità

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - E' salito a 96 vittime accertate il bilancio dell'incendio che ha devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii: lo ha reso noto ...E' salito a 96 vittime accertate il bilancio dell'incendio che ha devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii: lo ha reso noto questa mattina l'omonima contea, come riporta Nbc News.