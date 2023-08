Salario minimo | Unimpresa | Per Sud e Pmi sarebbe un disastro | costi extra per 6 | 7 mld

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dagli 1,62 euro della Bulgaria agli 11,97 euro del Lussemburgo, passando dai 10,03 euro della Francia e dai 9,19 euro della Germania. E ancora: in Belgio è di 9,41 euro, in Olanda è di 9,33 euro, in Spagna è fissato a 6,09 euro, nel Regno Unito è pari a 9,54 euro, in Inghilterra è invece pari a 8,21 euro, in Irlanda ha un valore di 9,80 euro. Ilesiste in tutti gli Stati membri, in alcuni casi è stabilito per legge, in altri dalla contrattazione collettiva. È quanto emerge da un paper disecondo cui ”posto che la media salariale mensile degli Stati europei è pari a circa 924 euro, se ileuropeo fosse calcolato in base a tale media, non troverebbe mai possibilità di approvazione, in quanto determinerebbe per molti Paesi un incremento insostenibile del costo del ...