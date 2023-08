Salario minimo | Renzi | “Andrebbe chiuso il Cnel e riaperto il Parlamento”

(Di lunedì 14 agosto 2023) ROMA – “ililper discutere di una proposta organica sul lavoro. Confermo il mio giudizio: la proposta a prima firma Giuseppe Conte sostenuta dal campo largo e dalla Cgil non mi convince per tante ragioni, a cominciare dal fatto che prevede uno stanziamento in legge di bilancio. Che è come dire: per fare il, alzo le tasse”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua Enews. “La soluzione è abbassare le tasse alle imprese, per dare più soldi ai lavoratori – sottolinea – Lo abbiamo fatto con il JobsAct, con la decontribuzione, con l’abbattimento dell’Irap costo del lavoro. Va fatto a maggior ragione adesso. E vanno garantiti stipendi più alti al ceto medio con soluzioni innovative come ...

Boom di firme per la petizione online sul, lanciata ieri da tutte le opposizioni tranne Renzi. Secondo fonti che gestiscono il portale (salariominimosubito.it), nelle prime 24 ore già 100mila persone hanno sottoscritto la ..."Mentre Meloni fa propaganda, noi proseguiamo la nostra mobilitazione delle opposizioni con quasi 100 mila firme già arrivate in poche ore per la petizione sulsubito, per rispondere ...100mila firme già arrivate in poche ore per la petizione sulsubito. A fornire il dato è il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in un video pubblicato sui social, con riferimento alla raccolta ...

Salario minimo, la raccolta firme delle opposizioni a quota 100 mila Corriere della Sera

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "La proposta per un salario minimo presentata dalle opposizioni è sul tavolo da mesi, e negli ultimi 120 giorni è stata al centro dei lavori parlamentari della commissione ...Dopo l’incontro con Meloni ma prima dell’iniziativa del Cnel, le opposizioni hanno lanciato la raccolta firme online a sostegno della loro proposta unitaria sul salario minimo. E lo hanno fatto con un ...