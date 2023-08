Salario minimo | Prodi | “Non si può andare sotto i 9 euro l’ora | vogliamo che la gente muoia di fame?” L’incontro con Ruotolo mentre fa jogging

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Avevo già fatto 4 chilometri a una media di 5,3 chilometri orari quando mi supera agevolmente il presidente…”. Un incontro casuale tra Sandroe Romano, in una mattinata disi trasforma in un videoappello doppio a favore del. “9, che poi in concreto sono 6. Non possiamoquesto.che ladi?” dice. “Firmare la petizione? Devo ancora leggerla” conclude, salutando il senatore Pd. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si cominci da qui, se si vuole fare le battaglie sull'etica e sulla morale in un Paese, peraltro, in cui si fatica a trovare una posizione comune sul sacrosanto diritto di ungarantito.Nonostante l'intoppo "per troppi accessi", la petizione online sul, lanciata ieri da tutte le opposizioni tranne Renzi , parte col botto: secondo fonti che gestiscono il portale (salariominimosubito.it), nelle prime 24 ore già in 100mila hanno ...... di abbassare gli stipendi e di esaudire un desiderio delle destre Unisciti a noi nella campagna per una Legge di Iniziativa Popolare per undi 10 l'ora!

Salario minimo, ecco quanto guadagnerebbe un addetto alle pulizie QUOTIDIANO NAZIONALE

Il premier in una intervista: "Le opposizioni fanno il loro mestiere. Sul salario minimo non ho buttato la palla in tribuna".Il dibattito sul minimum wage potrebbe tramutarsi in un'occasione sprecata. I contorni della proposta sono laschi. E il confronto con la maggioranza potrebbe servire a trovare delle soluzioni più comp ...