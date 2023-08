Salario minimo | Cacciari | “L’idea di poter stabilire i livelli salariali dallo stato è ridicola Presto tanti lavori saranno spazzati via”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Massimonon ha usato mezzi termini durante la trasmissione "In Onda" su La 7 per esprimere la sua posizione sul. L'articolo .

... ad inizio agosto, ha rinviato di 60 giorni l'esame della proposta di legge delle opposizioni (tranne Iv) sull'introduzione dellegale di 9 euro lordi . Al centro del processo ci sarà ...... il leader di Italia Viva Matteo Renzi dice la sua sui temi più caldi della politica italiana in un'intervista alla Stampa , partendo ovviamente dal: È tutto ancora in alto mare. Ma ...E' partita solo da ieri ma sta già ottenendo un discreto successo la petizione sullanciata dalle opposizioni con la sola esclusione di Italia viva. Lo avevano promesso all'uscita dall'incontro a palazzo Chigi con la premier e il governo, e ieri quella promessa è ...

Giorgia Meloni sul salario minimo: «Così rischia di abbassare più stipendi di quelli che alza» Open

Sarà possibile sottoscrivere la petizione online oppure in appositi banchetti che verranno allestiti alle Feste de l’Unità di Crema e Cremona.Follonica: Due mesi fa Unione Popolare e Rifondazione Comunista hanno lanciato la raccolta firme per proporre una legge di iniziativa popolare per introdurre un salario minimo di almeno 10 euro ...