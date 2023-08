Saint Tropez | turista italiano inseguito dal cameriere del ristorante | «Ha lasciato solo 500 euro di mancia»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Unsarebbe stato seguito fino al parcheggio di undi, in Costa Azzurra, per aver” 500di, anziché 1000, come fattogli da notare dalche si è premurato di fermarlo e richiedere, pare in maniera non troppo cortese, di “offrire” un extra corrispondente al 20% del conto. A raccontarlo è un amico del facoltoso cliente ai giornali locali, Var Matin e Nice Matin. L’uomo, costretto a raddoppiare la cifra non dovuta ha assicurato che anon metterà mai più piede. La testimonianza è stata raccolta dai due giornali nell’ambito di un inchiesta che dimostra come, anche in Francia come in molte zone d’Italia, ...