Saint Tropez | italiano lascia “solo” 500 euro di mancia | il cameriere lo rincorre e ne pretende almeno 1000

(Di lunedì 14 agosto 2023) Esce dal locale dopo averto ‘’ 500di, ilnon apprezza e inizia arlo per chiedergli. La folle vicenda arriva da(Costa Azzurra, Francia) e stando ai media locali, un ‘ricchissimo‘ – non ancora identificato – che aveva già raggiunto l’auto nel parcheggio dopo la cena sarebbe stato invitato dal, anche in modo sgarbato, a rientrare nel ristorante dopo che la suada 500era stata considerata poco soddisfacente. A raccontare il tutto è stato un amico francese dell’anonimo benestante che al giornale Nice Matin e Var Matin ha affermato che ...

... con i clienti che denunciano i prezzi troppo alti di alcuni locali, in Francia sta facendo scalpore la notizia di un cliente italiano inseguito da un cameriere afino al parcheggio ...Stavolta non c'è stata alcuna sorpresa al momento dello scontrino, ma è stato direttamente il cameriere a inseguire il cliente per una lauta mancia. È accaduto a, in Costa Azzurra, a un "italiano ricchissimo" non ancora identificato. Secondo il racconto dei quotidiani locali, l'uomo avrebbe lasciato una mancia di ben 500 euro al ristorante dove ...

Saint-Tropez, lascia "solo" 500 euro di mancia: cliente inseguito dal cameriere TGCOM

