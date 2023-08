Rugby | WXV | il calendario delle azzurre nel nuovo torneo internazionale

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - World, la federazione, ha svelato oggi iltre divisioni di WXV, la nuova manifestazione sviluppata per accrescere la competitività, la penetrazione e l'impatto delfemminile di alto livello. Con tre divisioni - l'Italia, per la prima edizione, è inserito nella seconda - che prenderanno il via il prossimo ottobre, un totale di ventisette incontri verrà disputato in tre diversi Paesi ospitanti, portando in tutto il mondo quanto di meglio ilfemminile abbia da offrire. L'intera manifestazione si svolgerà tra il 13 ottobre e il 4 novembre, con gli appassionati che avranno l'opportunità per vedere le migliori squadre al mondo sfidarsi a Dubai, in Sudafrica e in Nuova Zelanda. Per tutte le divisioni, gli incontri ...

La World Rugby ha diramato il calendario delle tre divisioni di WXV con l'Italia che figura nella seconda. Previsti ventisette incontri per la manifestazione che avrà luogo tra Emirati Arabi, Sudafrica e Nuova Zelanda. Il WXV si svolgerà durante la Rugby World Cup 2023 maschile, con gli orari degli incontri che si integreranno l'uno con l'altro, sempre nell'ottica di garantire al grande pubblico di godere al meglio

The Springbok women will also play Samoa in a historic first Test match between the two countries in South Africa. World Rugby announced the fixtures of the three WXV tournaments earlier on Monday.