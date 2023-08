Rugby femminile | WXV 2023 | Italia in seconda divisione | il 13 ottobre il debutto col Giappone

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Woldha diramato il calendario delle tre divisioni di WXV con l’che figura nella. Previsti ventisette incontri per la manifestazione che avrà luogo tra Emirati Arabi, Sudafrica e Nuova Zelanda dal 13fino al 4 novembre. Le azzurre di Nanni Raineri debutteranno il 13al “Danie Craven Stadium” di Stellenbosch, in Sudafrica, affrontando il, in quello che sarà il primo match assoluto nella storia della nuova competizione. Sette giorni dopo, il 20, spazio alla sfida con il Sudafrica a Città del Capo. Nella stessa città il 27 gran chiusura col match contro gli Stati Uniti. Per la prima edizione non sono previste promozioni o retrocessioni dalla prima; mentre l’ultima classifica del WXV ...

