Rugby | brutte notizie per la Francia in vista dei Mondiali | Ntamack non ci sarà

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il mediano di apertura della nazionale transalpina e dello Stade Toulousain Romainsi è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro nello scontro ravvicinato con Finn Russell durante il secondo test match trae Scozia giocato lo scorso sabato al Geoffroy Guichard di Saint Etienne e quindi ovviamente non potrà partecipare alla prossima Coppa del Mondo in. La Coppa del Mondo 2023 perde così una delle sue stelle. È arrivata la conferma anche dal giocatore stesso, che tramite i suoi profili social ci tiene a far sapere di non avere dubbi sul pronto ritorno in campo. I’ll be back pic.twitter.com/HPO9rVpFbC — Romain(@Romain) August 14, 2023 Laora dovrà sostituire il mediano di apertura e ne avrebbe di certo fatto a meno, andando a ...

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton, 44 caps), Tommaso Menoncello (Benetton, 12 caps). Si ferma Menoncello...notizie per il pilone della nazionale azzurra Pietro Ceccarelli . Come comunicato dalla Federazione Italiana, il giocatore come riscontrato nelle visite di controllo ha riportato un ...Ange Capuozzo potrebbe aver già finito il suo sei nazioni A quanto pare sì. Il giovane 23enne è uscito malconcio dalla sfida di sabato con l'Irlanda , persa 34 - 20 dall'Italia, e proprio negli ...

