(Di lunedì 14 agosto 2023) Laha convocato unafuori programma del Consiglio di amministrazione perper decidere un nuovo intervento sui tassi al fine di cercare di fermare ladel. Negli ultimi 3 mesi la valutaha perso circa il 30% nei confronti di euro e dollaro. Ilaveva toccato un minimo l’11 marzo del 2022, qualche settimana dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, raggiungendo una rapporto di 134 rubli per ogni dollaro (oggi 101). Dopo gli interventila valutasi era via via rafforzata, fino a 54 rubli per un dollaro, nel giugno del 2022. A Mosca governo e...

Rublo in caduta, domani riunione di emergenza della Banca centrale russa Il Fatto Quotidiano

La Banca centrale russa ha convocato una riunione fuori programma del Consiglio di amministrazione per domani per decidere un nuovo intervento sui tassi al fine di cercare di fermare la caduta del rub ...Crolla il rublo, sceso ai minimi da 16 mesi, segnalando le difficoltà economiche della Russia sottoposta sanzioni per la guerra in Ucraina ...