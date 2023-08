Rublo ai minimi | la Banca centrale corre ai ripari | cosa succede in Russia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Crisi valutaria in. Laannuncia una riunione straordinaria il 15 agosto per alzare i tassi. Critiche dal Cremlino all'istituto guidato da Elvira Nabiullina

Dopo che ilha toccato ida marzo 2022 contro euro e dollaro, la Banca di Russia ha convocato per domani una riunione a sorpresa di politica monetaria. In chiusura dei mercati europei, l'......Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla criptoeconomy Scopri di più Banca centrale russa convoca riunione a sorpresa Dopo che ilha toccato ida ...Crolla il, sceso aida 16 mesi, segnalando le difficoltà economiche della Russia sottoposta sanzioni per la guerra in Ucraina, con le importazioni che superano le esportazioni mentre crescono i ...

Il rublo ai minimi da 16 mesi: 100 rubli per un dollaro. Riunione straordinaria della Banca Centrale RaiNews

Rublo in picchiata. La valuta russa ha superato oggi il valore di 100,18 per un dollaro statunitense, una perdita giornaliera del 2% e la cifra più bassa dall'11 marzo 2022, quando un rublo equivaleva ...La Banca centrale russa convoca una riunione di emergenza a Ferragosto. La caduta, di oltre il 25% da inizio anno, legata all’aumento delle spese per la difesa e calo dell’export a causa delle sanzion ...