Rubabandiera L' offerta araba per Mancini minaccia l' ultima vena di romanticismo del calcio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sarebbe un’uscita di scena poco onorevole. Perché se cambi la Nazionale italiana per quella inglese o francese è assurdo, se la cambi per la Nazionale d’Arabia è soltanto per tantissimo denaro. Sempre legittimo, per carità, ma non tutto ciò che è legittimo è accettabile