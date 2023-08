Rosalinda Cannavò coperta di insulti vergognosi | Amore finto senza figli | morta di fame del Sud

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 agosto 2023), in vacanza con il compagno Andrea Zenga negli USA, è stata vergognosamente insultata per non avere deie per essere nata e cresciuta nel Sud Italia. Disavventura social pere Andrea Zenga, che hanno visto il loromesso in dubbio daper il solo fatto di non avere dei. Come se non bastasse, l'attrice è stata contestata anche per la sua provenienza (è siciliana). Lei però ha deciso di "denunciare" tutto ai suoi follower su Instagram.e Andrea Zenga non sono fidanzati neppure da tre anni (si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip durante l'edizione 2020/2021) ma non hanno mai nascosto di ...