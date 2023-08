Roma | pronto il doppio colpo per il centrocampo | Paredes e Renato Sanches

(Di lunedì 14 agosto 2023) Per un Matic che parte ci sono due colpi pronti a entrare: laè al lavoro per portare in ItaliaPer un Matic che parte ci sono due colpi pronti a entrare: laè al lavoro per portare in Italiadal Psg. Secondo quanto riportato da Ilnista, l’argentino in settimana dovrebbe svolgere le visite mediche e arrivare a titolo definitivo. Per il portoghese invece si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni ma condizionato dal numero di presenze stagionali.

Per un Matic che parte ci sono due colpi pronti a entrare: laè al lavoro per portare in Italia Paredes e Renato Sanches Per un Matic che parte ci sono due colpi pronti a entrare: laè al lavoro per portare in Italia Paredes e Renato Sanches dal Psg. Secondo quanto riportato ...Zuckerberg: si combatterà sicuramente in Italia, ma non aVai all'approfondimento Il nuovo ... ndr], allora dovresti allenarti da solo e farmi sapere quando seia competere. Non voglio ...Marcos Leonardo deve esseree disponibile ad aiutarci anche perché è un grande giocatore, un ... Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 14 agosto 2023

Pronto soccorso di Roma a rischio tilt per Ferragosto: pochi medici e picco di accessi RomaToday

Tragedia a Santa Marinella, dove un’auto ha travolto e ucciso un’anziana, ferito in codice rosso un anziano.Quella di Ferragosto si preannuncia una giornata di passione per i cittadini, un vero e proprio incubo per i medici che lavorano nell'emergenza-urgenza nei Pronto Soccorso.