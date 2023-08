(Di lunedì 14 agosto 2023). Controlli a tappeto della Polizia Locale nei confronti di 40 attività commerciali del centro storico. Sorpresi“zozzoni”, dediti all’illecito abbandono di. In particolare, le mirate verifiche hanno permesso di accertare diverse sanzioni a carico di 23 esercenti., buttanospeciali in(con il furgone senza assicurazione):colti in flagrante (FOTO) I controlli della polizia locale e l’abbandono illecito deiLe sanzioni applicate dagli agenti a seguito degli specifici e capillari controlli effettuati ammontano ad oltre 4.000 euro. Sanzioni, come anticipato, a carico di 23 esercenti per abbandono disu, errato conferimento e violazioni in tema ...

Roma. Negozianti ‘zozzoni’, abbandonavano rifiuti in strada: multati in 23 Il Corriere della Città

Roma. Controlli a tappeto della Polizia Locale nei confronti di 40 attività commerciali del centro storico. Sorpresi negozianti “zozzoni”, dediti all’illecito abbandono di rifiuti. In particolare, le ...Roma. Liti animate, dissidi tra clienti, nonché persone dedite all’abuso di alcolici. Questo quanto andava in scena all’interno di un locale capitolino, episodi che non sono passati inosservati alle f ...