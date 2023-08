Roma | l’incendio del camper coinvolge una palazzina | a fuoco anche le auto – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nella notte del 14 agosto verso le 2.50 i Vigili delsono intervenuti perdi un, in via Ottorino Gentiloni a. In seguito all’esplosione di detriti il rogo ha coinvoltoil quarto piano dell’edificio adiacente. Non risultano persone coinvolte ed è stata temporaneamente interrotta la viabilità su Via Gentiloni per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Al momento si sta valutando l’agibilità degli altri appartamenti confinanti con quello interessato dal. Distruttetrevetture posteggiate nelle vicinanze. Si tratta di una Hyundai Atos, di una Volkswagen Polo e di una Fiat 500. Sul posto, oltre ai vigili del, la polizia e i sanitari del 118 che hanno medicato tre ...