Roma Kalashnikov | pistole e munizioni | scoperto arsenale in un furgone

(Di lunedì 14 agosto 2023)– Nel corso dei quotidiani servizi perlustrativi di controllo del territorio, intensificati in questo periodo estivo, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rinvenuto uncon armi comuni da sparo e una da guerra. In un parcheggio situato nei pressi del Lago Albano di Castel Gandolfo, i militari hanno notato una cui era stata apposta una targa palesemente contraffatta, clone di una targa di un automezzo dello stesso tipo, intestato ad una società del Nord Italia. Le ulteriori verifiche effettuate anche sul numero di telaio, hanno permesso ai Carabinieri di accertare che il veicolo era stato rubato il mese di marzo scorso e ispezionandolo, i militari hanno rinvenuto, occultati in alcune borse nel bagagliaio: undi fattura russa, classificata arma da guerra, 3 ...