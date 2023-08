Lapiazza ilcolpo dal Psg. Praticamente chiuse le trattative per Renato Sanches e Leandro Paredes, con i due centrocampisti che saranno nelle prossime ore nella capitale (al più tardi ......avremo il primo match dell'Europeo femminile mentre l'ultima dell'Europeo maschile si terrà a. ...presidente della CEV Boricic che ha creduto in noi appoggiandoci nell'organizzazione di un...Laresta forte sul calciatore e vuole fare il possibile per acquistare Marcos Leonardo, come ...colpo Genoa: ecco De Winter e Messias. Emil Audero all'Inter, Cajuste al Napoli. L'Hellas ...

Roma: doppio colpo in entrata, ecco Renato Sanches e Paredes Agenzia ANSA

La Roma piazza il doppio colpo pescando dagli esuberi del PSG. Il club giallorosso ha definito le trattative per Renato Sanches e Leandro Paredes: i due centrocampisti saranno nelle prossime ore nella ...La Roma di Tiago Pinto ha chiuso due colpi in entrata: dal Paris Saint-Germain arriveranno Leandro Paredes e Renato Sanches ...