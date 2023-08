Roma | controlli a tappeto dei carabinieri per il Ferragosto | boom di arresti e denunce

(Di lunedì 14 agosto 2023). Non conoscono sosta ideitesi ad arginare i reati di natura predatoria nonché a contrastare le situazioni di degrado, abusivismo ed illegalità in occasione del. Alla luce di ciò, negli ultimi giorni, i militari del gruppo dihanno intensificato i servizi di controllo nel centro storico, area di maggiore attrazione turistica.antidroga dei. Otto presunti pusher arrestati I capillarideiin occasione delTanti gli illeciti riscontrati nel corso delle verifiche. In via L’Aquila, idella Stazione diPiazza Dante, hanno visto e arrestato un 37enne della provincia di ...

Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ......emerso daidi questo fine settimana nei confronti di circa 40 attività commerciali in zona Centro Storico da parte delle pattuglie del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia di...Ma se isui documenti non vengono svolti, come si fa a stabilire con certezza chi ha 16 ... volo d'urgenza dalla Sardegna aGolfo Aranci resta senza la sua sagra del pesce e fuochi di ...

Roma, controlli a Termini ed Esquilino. Sette arresti RaiNews

Roma, 14 ago. (askanews) - "Adesso c'è un organismo come Ansfisa che è nato per controllare. Ho nominato pochi mesi fa un nuovo dirigente e conto di ...Il prefetto Giannini ha convocato un comitato per "definire le più efficaci linee di intervento e le strategie d’azione" ...