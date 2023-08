Roma chiusa per ferie | aperto un esercizio commerciale su dieci

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il weekend di Ferragosto ha chiuso perquasi il 90% degli esercizi commercialini. Si salva il centro, grazie alla presenza dei turisti, dove le chiusure sfiorano l'80% per i negozi di abbigliamento e simili e il 65% per gli esercizi di somministrazione. Domani, giorno di Ferragosto, sarà bollino nero per quanto riguarda le chiusure, che supereranno il 95%. Ma è davvero una pausa breve perché poi già dal 21 del mese si tornerà al 40% di chiusure in centro e al 60 nel resto della città. Quest'estate, infatti, almeno un 20% in più dini, secondo le ultime stime, ha accorciato ledi agosto o preferito mesi come giugno e settembre e questo anche per via del caro prezzi, che si sta facendo sentire in modo particolare nelle regioni di mare italiane. Di conseguenza, commercianti ed esercenti hanno a loro ...