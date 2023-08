Roma | camper esplode nella notte | scoppia un incendio nel palazzo accanto | forse una vendetta perché il mezzo rubava posto alle auto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un boato intorno2,40 dellaha risuonato nel "villaggio Angelini", tra il quartiere Tufello e il Nuovo Salario. Unparcheggiato in via Ottorino Gentiloni è esploso...

... con l'arrivo del freddo sarebbe stata dura vivere nelsenza riscaldamento e con pochissime ...Governo non mantiene le promesse " conclude " siamo pronti a muoverci per farci sentire anche a... ma spesso si limitano ad andare nelle classiche, Firenze, Venezia e magari Costiera ... roulotte o. È la scelta del turismo low cost, che quest'anno ha trovato diversi, inattesi sostenitori.Il 'dei diritti' ha fatto diverse tappe in territorio ibleo e si sono tenute 2 assemblee ... Maltese ha annunciato che ci sarà un autunno caldo che culminerà il 7 ottobre a, con una ...

Roma, camper esplode nella notte, scoppia un incendio nel palazzo accanto: forse una vendetta perché il mezzo ilmessaggero.it

Un boato intorno alle 2,40 della notte ha risuonato nel "villaggio Angelini", tra il quartiere Tufello e il Nuovo Salario. Un camper parcheggiato in via Ottorino Gentiloni è ...Viaggiare con il camper è nella top list delle cose da fare almeno una volta nella vita: sinonimo di libertà e sicurezza, il caravan negli ultimi anni, specie dopo il periodo pandemico, è stato prefer ...