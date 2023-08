Roberto Mancini | le dimissioni da Ct e le bizzarre “teorie” sui social

(Di lunedì 14 agosto 2023) Coverciano –si è dimesso da commissario tecnico della Nazionale. E’ questa la notizia che ha causato un vero e proprio terremoto sportivo e ha smosso non solo l’ambiente giornalistico, ma anche l’intero Paese (leggi qui). Tutti ben conoscono infatti l’impatto che ha il calcio, anche a livello culturale, in Italia.(Foto: figc.it) Una notizia, come confermato anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi, di cui sembrava essere conoscenza. Nè i vertici federali,nè tanto meno il Ministero. E che ha colto d’improvviso anche la stampa, con eccezione – per dovere di cronaca – di Libero, che ha anticipato la notizia. Eppure, nonostante il grande alone di mistero che circonda questa scelta, suistanno circolando alcune “” ...

... superata la perplessità, resta la tristezza, perché dopo aver saltato due Mondiali di seguito, la Nazionale non meritava l'ulteriore umiliazione di essere abbandonata dauna ...Al di là delle scelte che farà, il sottinteso delle dimissioni di(nella foto) è qui: come si fa ad allenare una Nazionale quando nei campionati italiani non c'è più il rispetto per ...Genova. Sembrava dover essere una domenica pre ferragostana priva di notizie ed invece, dopo la bomba delle dimissioni di(sarà interessante poi scoprirne i motivi), ne è arrivata un'altra poco piacevole, con tanto di comunicato sul sito ufficiale, che ha reso noto 'che Fabio Borini soffre di un ...

Mancini: "Addio alla Nazionale scelta personale" Sky Sport

Il collega Calamai su Tmw: Che “autogol” quello di Roberto Mancini. Tradire la Nazionale per i soldi degli sceicchi è un qualcosa di incomprensibile. Di inaccettabile.Mancini ha scelto il momento giusto, non ha sbagliato i tempi: si è dimesso a poche settimane dalle due partite di qualificazione agli Europei - che, per le ragioni che conosciamo, temeva - quindi anc ...