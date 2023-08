Roberta Di Padua spiazza i fan | “Tra un po’ mi vedrete col pancione” che succede

(Di lunedì 14 agosto 2023)Di, come tanti altri protagonisti di Uomini e Donne, si sta concedendo qualche momento di relax e di vacanza, staccando un po’ la spina dalla routine quotidiana. In queste ore, però, la donna ha generato un po’ di curiosità tra i fan che la seguono. La protagonista, infatti, ha aggiornato i suoi follower L'articolo proviene da KontroKultura.

L'inattesa assenza disui socialDi, una delle figure più amate nel panorama del Trono Over di 'Uomini e Donne', ha recentemente destato preoccupazione tra i ...... Perciò, chissà che non rivedremo Nicole Santinelli nella prossima edizione tra le dame del parterre del trono over! E se così fosse, immaginate quanti scontri con la rivaleDi...La storica dama del Trono over, a distanza di tempo, torna a parlare dell'epilogo infelice della relazione tra la tronista romana e Carlo Alberto ...

Roberta Di Padua torna col pancione in spiaggia e vuole candidarsi in politica Notizie.it

L’inattesa assenza di Roberta sui social Roberta Di Padua, una delle figure più amate nel panorama del Trono Over di “Uomini e Donne”, ha recentemente destato preoccupazione tra i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...