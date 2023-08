(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo l'iniziale sbandamento per le dimissioni di Roberto Mancini da Commissario Tecnico della, la Figc è pronta a scegliere il nuovo allenatore che guiderà gli azzurri . Tra i più papabili c'...

Dopo l'iniziale sbandamento per le dimissioni di Roberto Mancini da Commissario Tecnico della, la Figc è pronta a scegliere il nuovo allenatore che guiderà gli azzurri . Tra i più papabili c'è Luciano Spalletti , dopo l'esperienza vincente che si è conclusa al Napoli.... ossia laall'interno dello staff dellasenza passare dal beneplacito del tecnico jesino. I PRIMI SEGNALI - L'addio di fedeli collaboratori come Alberigo Evani, Giulio Nuciari e ...Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, rappresentanti dell'Universitàdi ... Il segreto dietro questa potenzialeUn sistema che utilizza gas per rimuovere il ...

Rivoluzione Nazionale, chi arriverà con Spalletti: tutti i nomi dello staff Corriere dello Sport

prima la moglie di Mancini, Silvia Fortini, ha avuto un approccio col presidente della FIGC per trasmettergli il disagio del marito e la sua fase di riflessione. Confermata nella serata di sabato dal ...Addio triste con una mail: l’ex ct si è dimesso così. I malumori e la Nazionale araba. Rabbia in Figc dopo l’accordo sulla supervisione: tutti i dettagli ...