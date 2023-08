Rita ora | l’abito nero con cut-out è un inno alla sensualità

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 agosto 2023)Ora ci ha abitutati ad outfit ad alto tasso di, ma con l’ultimo look condiviso sui suoi profili social si è a dir poco superata. La cantante bnnica stavolta ha sorpreso tutti con un abito‘tempestato’ di cut-out per una puntata di The Voice Australia, show in cui è uno dei giudici.della cantante Un outfit che fa dellail suo punto di forza:Ora sorprende ancora una volta i fan con un abito che solo lei avrebbe potuto sfoggiare con tale naturalezza. La cantante ha posato per una serie di selfie su Instagram fasciata in un lungo black dress, caratterizzato da molteplici cut-out su ventre ed addome. Un modello originale, che ha messo ancora una volta in evidenza il fisico scolpito e tonico della ...