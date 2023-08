Risparmiatori traditi dalle banche | M5s | “Rimborsati 340 milioni su 540 rimasti nel fondo indennizzi 200 trattenuti dallo Stato”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Itruffatinon hanno ottenuto 340di euro in più di rimborsi, ne hanno persi 200 che sarebbero spettati loro di diritto per legge”. Enrico Cappelletti, deputato del Movimento Cinque Stelle, vede ancora il bicchiere mezzo vuoto nell’annosa vicenda di chi si è visto bruciare i risparmi di una vita a causa di una gestione degli istituti di credito che in alcuni casi è già stata punita penalmente. Con il mese di agosto è scaduto il termine concesso per la comunicazione del cambio di Iban, a pena esclusione, da parte di chi richiede la nuova tranche di rimborsi. Attraverso un voto parlamentare si è arrivati ad un ristoro pari al 40% delle somme che sono andate perdute. Ma le associazioni, a cominciare da Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, non si arrendono. Il portavoce ...

Nello specifico irischiano oggi l'esclusione dai ristori per varie complicazioni a partire da quelle dovute alla necessità di segnalare eventuali cambi delle coordinate ...... fregandosene della presenza degli azionistie vilipesi'. La preoccupazione in questo caso ... chiedendo l'intervento della politica (della Banca Popolare di Bari abbandonati. Sud ...... fregandosene della presenza degli azionistie vilipesi'. La preoccupazione in questo caso ... chiedendo l'intervento della politica (della Banca Popolare di Bari abbandonati. Sud ...

Risparmiatori traditi dalle banche, M5s: "Rimborsati 340 milioni su ... Il Fatto Quotidiano

La decisione di palazzo Chigi di sottrarre risorse al monte indennizzi per gli ex azionisti colpiti dal crollo delle popolari, venete in primis, scatena reazioni senza fine ...MONTEBELLUNA – Il Coordinamento associazioni banche popolari venete “don Enrico Torta” esprime tutta la propria delusione per le aspettative tradite dal Governo.