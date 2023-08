Rinnovo Osimhen | ingaggio da record e bonus sui gol | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sta per concludersi un altro tormentone di questo calciomercato estivo del Napoli: le parti sono vicine a trovare un accordo senza precedenti Protagonista in campo e fuori,è la vera star del nuovo Napoli di Garcia. Praticamente sempre presente sul tabbellino dei marcatori nelle amichevoli precampionato, il bomber nigeriano è pronto a guidare l’attacco del Napoli anche per la prossima stagione. In queste settimane si è discusso tanto riguardo l’interessamento dell’Al-Hilal nei suoi confronti, tuttavia l’accelerata del Napoli per ilpare aver scongiurato definitivamente le tentazioni arabe. Napoli eancora insieme: cifre daper ilStando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti dopo l’ennesimo incontro con Calenda ...