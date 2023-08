Ricordate Luca Dirisio? Il cantante torna in studio di registrazione

...sapeva dare la palla (un certo Rivera). A me, scherzosamente, concedete invece il paragone con Gigi Riva (da sempre il mio idolo), oppure " parlando di giocatori più recenti " penso a...che la tradizione vuole che rilasciando il lumino si esprima un desiderio: se il lumino ... La serata proseguirà poi allo scaletto delle Fornaci con Musica sulla Spiaggia presentato da...Caratteristicheda Torchio che cosi si è espresso 'Un forte abbraccio caro Andrea. Non ti ... Gianni Borsa , Giuseppe Guzzetti eMarcora figlio dello scomparso. Serate culturali e ...

Ricordate Luca Dirisio Che fine ha fatto l'autore di Calma e sangue ... Music Fanpage

Liguria. “Oggi siamo qui per ricordare le persone che non ci sono più e per chiederci che cosa dobbiamo ancora fare per onorare la memoria di quelle 43 vittime senza colpa. Siamo sopravvissuti senza m ...“Domani sera alle 20.30, in chiesa Sant’Ilario, ci sarà il rosario per ricordare il nostro amico Luca Re Sartù”: l’annuncio è stato pubblicato il 13 agosto sulla pagina Facebook dell’Oratorio San Luig ...