Retroscena Mancini | i motivi dell' addio inaspettato | tra le ipotesi spunta la pista araba

(Di lunedì 14 agosto 2023) Da super ct'Italia, appena eletto coordinatoree Under 21 e 20, a re nudo. Così si sentivauna settimana fa, tormentato dalle incertezze, non solo orfano del suo amico Vialli, ancora ...

ha scelto di lasciare l'Italia, è un allenatore libero. Magari al Mondiale americano nel 2026 ci arriverà con l'Arabia Saudita, come raccontano a Riyad: sarebbe uno dei candidati, uno dei ...Ildi Cucci, c'è già un sostituto diIl nome clamoroso Ma tra le tante domande che la tifoseria si è fatta, oltre a chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia, c'è sicuramente ...Secondo l'uso italico impazzano le polemiche, le stilettate, i colpi bassi, ipiù o meno ... L'addio dialla panchina azzurra è un uovo a lungo covato nel nido del dubbio , infine ...

Retroscena Mancini, i motivi dell'addio inaspettato: spunta la pista araba Corriere dello Sport

Il ripensamento di Mancini ha diverse origini, quelle più recenti sono probabilmente la nomina di Buffon a capo-delegazione e il trattamento riservato ad alcuni uomini del suo staff. Ora i nomi per ...