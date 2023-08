Red Valley 2023 | Pinguini Tattici Nucleari | Madame | Levante infiammano la seconda serata

Olbia. Ieri sera sul palco delFestival, insieme al rapper Ernia, alla cantante Levante, ai Pinguini Tattici Nucleari e a tutti i dj, si è esibita anche la giovanissima cantante Francesca Calearo, in arte Madame , la ...... il parco giochi inclusivo appena inaugurato è già danneggiato Violento incidente sulla strada per Olbia, ci sono feriti Lo show di Leclerc sui kart in Costa Smeralda partito per ultimo Il...Olbia. Numeri record per ilFestival che ha portato a casa anche la seconda serata con super ospiti. Oltre 25 mila persone hanno occupato l'area dell'Olbia Arena per ben dieci ore di musica in compagnia di 14 artisti. ...

Attimi di paura al Red Valley Festival di Olbia La Nuova Sardegna

Il primo momento karaoke della serata, nel senso che in decine di migliaia cantanto all'unisono, è verso le 20.30: sul palco il djset del Pagante. Il boato vero, con l'arena piena, è per Paky e Geolie ...Olbia. Numeri record per il Red Valley Festival che ha portato a casa anche la seconda serata con super ospiti. Oltre 25 mila persone hanno occupato ...