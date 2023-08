Realizzati i calamari stampati in 3d a base di alghe

Leggi su agi

(Di lunedì 14 agosto 2023) AGI - Ricercatori di Singapore presentano un nuovo approccio per creare ‘imitazioni' desiderabili di frutti di mare vegani che siano gustose e al contempo mantengano il profilo salutare del pesce reale. Hanno stampato in 3D un inchiostro adi proteine di microe fagioli mungo, e i loro anelli didimostrativi possono persino essere fritti ad aria per uno spuntino veloce e gustoso. I ricercatori presenteranno i loro risultati alla riunione autunnale della American Chemical Society (ACS). “Penso che molto presto le forniture di pesce possano essere molto limitate “, aggiunge Poornima Vijayan, una studentessa di dottorato che presenterà il lavoro alla riunione. “Dobbiamo essere preparati da un punto di vista delle proteine alternative, specialmente qui a Singapore, dove oltre il 90% del pesce è importato.” Le persone ...