Real Madrid | UFFICIALE l'arrivo di Kepa | i dettagli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilha annunciato in questi minuti il nuovo portiere che prenderà il posto di Courtois che salterà almeno tutta la...

Nel posticipo di campionato, i colchoneros di Simeone vogliono partire col piede giusto, agganciando ile portandosi subito a +2 dal Barcellona, fermato ieri dal Getafe. Di fronte la ...Mbappè nel frattempo tiene duro e non cambia idea, promettendosi a parametro zero per la stagione successiva al. Il Paris lo scopre e aumenta la punizione: il numero 7 rimarrà fuori ...Risultati prima giornata: Almeria - Rayo Vallecano 0 - 2; Siviglia - Valencia 1 - 2;Sociedad - Girona 1 - 1; Las Palmas - Mallorca 1 - 1; Athletic Bilbao -0 - 2; Celta Vigo - ...

Il Real Madrid abbandona la pista Samir Handanovic. Dopo l'infortunio di Courtois, i Blancos hanno chiuso per Kepa del Chelsea. Il portiere spagnolo arriva dai Blues in prestito ...Il Real Madrid si appresta ad accogliere Kepa Arrizabalaga, estremo difensore di proprietà del Chelsea scelto per sostituire Courtois ...