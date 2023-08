Real Madrid | intervento di artroscopia al ginocchio per Guler

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ardaè stato costretto a operarsi, dopo poche settimane dal suo arrivo in Spagna. Ihanno appena diramato un comunicato ufficiale proprio sulle condizioni fisiche del turco classe 2005: “Il nostro giocatore Ardaoggi si è sottoposto a undialdestro sotto la supervisione dello staff medico delinizierà nei prossimi giorni il suo percorso di recupero”. SportFace.

... le ultime su Kean e VlahovicA prescindere dal futuro di 'Big Rom', secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la possibilità di cedere Dusan Vlahovic (Chelsea esu di lui) ...In un colpo di scena che ha sconvolto il mondo del calcio, il difensore centrale del, Eder Militao, è stato colpito da un duro colpo quando è emersa la notizia che si è rotto il crociato ...Keba Arrizabalaga sarà il portiere che sostituirà l'infortunato Thibaut Courtois tra i pali del. Lo ha annunciato lo stesso club merengue, aggiungendo che il portiere spagnolo arriva in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2024. Kepa sarà presentato ufficialmente domani alle ore 13.

Nonostante la prima vittoria in campionato, condita dal gol all’esordio di Bellingham, il Real Madrid sta attraversando un periodo decisamente sfortunato soprattutto per quel che riguarda la salute de ...Continua la maledizione in casa Real Madrid e l'allenatore, Carlo Ancelotti, dovrà fare a meno di Arda Guler, il quale si è operato al ginocchio ...