Reagisce ad aggressione del marito | svolta nelle indagini | c’è l’arresto

Leggi su notizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il suo obiettivo era quello di commettere una violenza sessuale nei confronti della moglie: anche se l’uomo non ha fatto i conti con la reazione della donna a dir poco inaspettata. Nel frattempo c’è lain questa vicenda Arrivano delle clamorose novità in merito a quanto successo a Marghera (provincia di Venezia) dove una donna ha tentato di difendersi dall’del suo ex compagno. Quest’ultimo si era recato nell’abitazione della donna per parlare della figlia. L’uomo, in modo molto insistente, avrebbe cercato di riallacciare i rapporti con la donna. Anche in maniera violenta. Al rifiuto della stessa, però, l’uomo ha cercato appunto di aggredirla. Allo stesso tempo, però, non aveva fatto i conti con la reazione della sua ex compagna che ha preso un coltello da cucina e lo ha evirato. Polizia (Ansa Foto) Notizie.comA lanciare l’allarme ...