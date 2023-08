Rabbia sacrosanta | sarebbe imperdonabile Ponte Morandi | le dure parole di Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) "Nel quinto anniversario del crollo delsi rinnova il dolore per le quarantatré vite spezzate in una tragedia che ha colpito al cuore Genova, la Liguria e l'Italia intera". Così il premier Giorgiaricorda le vittime del crollo del viadotto sul Polcevera che il 14 agosto del 2018 ha sconvolto tutto il mondo. "Le quarantatré vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria. Così come non dimenticheremo mai l'eroismo dei soccorritori e l'impegno senza sosta dei tantissimi che, in quelle ore e in quei giorni drammatici, diedero testimonianza di quanto gli italiani sappiano donarsi al prossimo. L'orgogliosa reazione dei genovesi, vettore decisivo della ricostruzione e della rinascita della città, è un esempio altrettanto potente della capacità del nostro ...