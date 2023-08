Il 14 agosto 2019 venne rivelato che un oggetto dalla natura misteriosa era stato 'ingoiato in un sol boccone' da un buco nero nove volte più pesante...toccando tutti i presenti in un perfetto francese terminando in italiano e qui sono arrivate le affermazioni del valore di tutti i minatori che perirono(262) inche fù la più grande...... nella stampa specializzata come inpopolare e nella televisione in particolare, le ... BENITO MUSSOLINI (Dalla marcia alla, Italia 1962, b/n, dur., 108 ) Regia : ...

Quella catastrofe cosmica di 800 milioni di anni fa LA NAZIONE

Il 14 agosto 2019 venne rivelato che un oggetto dalla natura misteriosa era stato 'ingoiato in un sol boccone' da un buco nero nove volte più pesante ..."Abbiamo ricevuto la risposta del presidente Meloni e purtroppo non è positiva. A maggior ragione, ribadisco la richiesta di un ...