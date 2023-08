Quel piccolo mondo antico tra i vicoli di Roma

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Due gradini al civico 9/b di via Acqui,, conducono dal presente marciapiede a “900 di Carta”, nome della libreria che indica anche la dimensione a cui si accede. «Questa copia è mia come poche cose al», si legge nella dedica scritta a penna su Vicolo del Cardello di Luigi Chiarini, (Laterza, 1977), esposto sul bancone. Questa libreria è sua come poche cose al? Risponde Archie, il libraio, un passatonzesco – giornalista culturale, bibliofilo, investigatore privato nella Fox Investigazioni da lui fondata: «In un certo qual modo sì, è nata dal nulla, o meglio, dalla mia passione che nasceva dal nulla perché in famiglia sono stato io l’iniziatore alla lettura. Si comincia sempre da Il mestiere di vivere di Pavese, avevo 14 anni». Su uno scaffale, accanto alla riproduzione del biglietto di addio che ...