Psg | Neymar passa all’Al Hilal | oggi le visite mediche

(Di lunedì 14 agosto 2023)sarà la nuova stella del calcio dell’Arabia Saudita. Lo riporta “L’Equipe”, precisando che dopo aver raggiunto l’accordo col giocatore brasiliano, l’Alha trovato l’intesa anche col PSG. Salvo sorprese, quindi, giàil fuoriclasse ex Barcellona dovrebbe svolgere leper il nuovo club, che avrebbe offerto aben 160 milioni di euro per due stagioni (con opzione per una terza). Al Psg invece andrebbero 80 milioni più bonus (fino al totale di 100). Si chiude, quindi, l’avventura a Parigi di, che lascia il club proprio come Leo Messi, mentre Kylian Mbappè rimane ai margini del progetto dopo il rifiuto di rinnovare. Dopo due sole stagioni, quindi, il tridente delle meraviglie è già un lontano ricordo per i tifosi parigini. ...

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOLe altre big hanno veduto i pezzi pregiati, il Napoli non ha mai pensato di cedere alle lusinghe dell'Al Hilal che ha dirottato le sue attenzioni verso, in uscita dal. Osimhen sarà ancora ...Ilsta per completare una clamorosa staffetta tra fuoriclasse. Fuori il brasiliano, dentro il figliol prodigo Kylian Mbappè. Incredibile ma vero. Dopo una guerra totale e senza esclusione di ...

In arrivo tre acquisti per i giallorossi. Gravina incontra Spalletti. Il tennista trionfa a Toronto. Il brasiliano verso l'Arabia ...Neymar è disposto a trasferirsi in Arabia Saudita e avrebbe accettato la proposta dell'Al Hilal: manca l'accordo finale con il PSG ...