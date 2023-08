Promuovere il ruolo delle donne nel cinema | €4 000 per il Doc it Women Award

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Il 5 settembre 2023 si terrà la prima edizione del Doc/it, il premio istituito da Doc/it, l’Associazione dei documentaristi italiani, in collaborazione conin Film, Television & Media Italia (Wiftmi) e con il sostegno di Roma Lazio Film Commission. L’obiettivo del progetto èla figura femminile nell’industria dell’audiovisivo e dei media dove la parità di genere è ancora lontana. Le candidature, aperte dal 25 luglio fino al 17 agosto, sono rivolte alle produttrici italiane che abbiano un documentariotografico, audiovisivo o una serie documentaria in sviluppo avanzato, che potrà essere presentato attraverso il form dedicato sul sito di Doc/it. Il premio si propone di sostenere la presenza femminile nel settore in ogni fase dello sviluppo ...

(Adnkronos) - Il 5 settembre 2023 si terrà la prima edizione del Doc/it Women Award, il premio istituito da Doc/it, l'Associazione dei documentaristi italiani, in collaborazione con Women in Film, Tel ...